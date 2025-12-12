Marcas michoacanas rompen récord de registro ante el IMPI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estado se registró un incremento del 126 por ciento en la presentación de solicitudes de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entre 2024 y 2025, como resultado del creciente interés de emprendedoras, emprendedores y empresas por proteger legalmente la identidad de sus productos y servicios, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Durante este periodo, se presentaron mil 275 solicitudes de marca, de las cuales el 60 por ciento ya fue concedido por el IMPI. El resto se encuentra en proceso y será entregado conforme a los tiempos y etapas legales del procedimiento marcario.

El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, destacó la importancia de este avance al señalar que “proteger una marca significa asegurar el patrimonio de quienes emprenden, dar certeza comercial a sus productos y abrirles más oportunidades de crecimiento. En Michoacán seguiremos facilitando este trámite para que más negocios cuenten con una identidad formal y protegida”.

Las campañas de registro de marca realizadas por Sedeco durante el año permiten que las y los interesados accedan a asesoría especializada, acompañamiento técnico y costos preferenciales, lo que ha contribuido a que más negocios michoacanos decidan formalizar sus proyectos y consolidar su presencia en el mercado.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 443 265 8613, o también está disponible la línea 443 113 4500, extensiones 10133 y 10608.