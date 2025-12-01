Michoacán

Marca Michoacán llegará al Museo Nacional de Antropología

Participarán 150 productores del estado, 40 de ellos de Uruapan
Mezcales, artesanías y dulces típicos estarán a la venta
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a cargo de Claudio Méndez Fernández, informó que, en coordinación con la Secretaría de Economía federal, Michoacán contará con un espacio de exhibición y venta en el Museo Nacional de Antropología, donde se instalarán 150 puntos de venta de productores michoacanos.

El estado tendrá una presencia destacada de Uruapan, con 40 espacios asignados. Para asegurar su participación, el Gobierno estatal cubrirá el traslado de los oferentes, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México aportará hospedaje y montaje de los módulos de exhibición, lo que permitirá reunir a más de 300 participantes durante el fin de semana del 6 y 7 de diciembre.

La riqueza de Michoacán estará presente con una diversidad de productos que incluyen desde textiles y piezas de artesanía única, hasta una selección de lácteos, cárnicos procesados y la tradición inconfundible de sus mezcales. Toda la oferta, que también abarca los auténticos dulces tradicionales, está respaldada por la calidad certificada de la marca Michoacán de Origen.

Este evento forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el fin de promover el desarrollo económico, la actividad productiva y la proyección nacional del talento del estado.

