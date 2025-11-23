María Katzarava y Ángel Rodríguez: un encuentro musical entre Cuba y México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La majestuosa voz de María Katzarava y el virtuosismo del pianista Ángel Rodríguez llenaron el Palacio Municipal de calidez y sentimiento en una mañana que celebró la hermandad cultural entre Cuba y México. Con el programa titulado Cuba y México en el corazón, ambos artistas ofrecieron un recorrido por las melodías más entrañables del repertorio popular latinoamericano, como parte de la 37ª edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez.
El recital rindió homenaje a compositores que, sin artificios ni apoyos mediáticos, alcanzaron la inmortalidad en el gusto del público. Desde los boleros y trovas que marcaron generaciones hasta piezas que fusionan el alma popular con la sensibilidad académica, cada interpretación evocó una época en la que la música hablaba directamente al corazón.
El programa incluyó obras emblemáticas de Ernesto Lecuona, Adolfo Guzmán y Eduardo Sánchez de Fuentes, pilares del cancionero cubano, junto con las composiciones inmortales de Guty Cárdenas, Agustín Lara y María Grever, símbolos del romanticismo mexicano. La presencia del maestro Miguel Bernal Jiménez, con su villancico Por el valle de rosas, aportó un toque profundamente moreliano a la velada.
Como guiños artísticos, el concierto también incluyó dos joyas argentinas: el conmovedor poema musical Alfonsina y el mar de Ariel Ramírez y Félix Luna, y una evocación del genio Ástor Piazzolla, cuyo bandoneón transformó para siempre el lenguaje del tango. Estas piezas, lejos de romper el hilo temático, ampliaron el diálogo cultural entre las tres naciones, revelando la fuerza universal de la música popular latinoamericana.
La interpretación de Katzarava —dueña de una voz poderosa y emotiva que ha conquistado escenarios internacionales—, acompañada por el refinado toque pianístico de Rodríguez, logró crear una atmósfera de intimidad y complicidad con el público. Cada canción fue recibida con calurosos aplausos, en una mañana donde la nostalgia, la pasión y el talento se entrelazaron con naturalidad.
Este concierto fue posible gracias al apoyo de Banco Azteca, Servimed, Álamo Seguros, Harinera Monarca y CPKC de México, aliados comprometidos con la difusión de la música y el fortalecimiento del patrimonio cultural.
