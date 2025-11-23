María Katzarava y Ángel Rodríguez: un encuentro musical entre Cuba y México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La majestuosa voz de María Katzarava y el virtuosismo del pianista Ángel Rodríguez llenaron el Palacio Municipal de calidez y sentimiento en una mañana que celebró la hermandad cultural entre Cuba y México. Con el programa titulado Cuba y México en el corazón, ambos artistas ofrecieron un recorrido por las melodías más entrañables del repertorio popular latinoamericano, como parte de la 37ª edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez.

El recital rindió homenaje a compositores que, sin artificios ni apoyos mediáticos, alcanzaron la inmortalidad en el gusto del público. Desde los boleros y trovas que marcaron generaciones hasta piezas que fusionan el alma popular con la sensibilidad académica, cada interpretación evocó una época en la que la música hablaba directamente al corazón.