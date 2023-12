María Guadalupe, la michoacana que pinta paisajes con la boca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- María Guadalupe Bedolla es una artista que ha destacado por su talento a la hora plasmar su creatividad en lienzos, pero no solo eso, sino también por la forma en que lo hace, ya que, debido a una discapacidad, no puede utilizar sus brazos, por lo que se apoya de su boca para pintar.

"Me gusta mucho la pintura porque me siento libre, me siento feliz pintando" comparte junto a algunas de sus obras en tela y bastidor en las que resaltan pájaros, flores y paisajes coloridos.

Hace 20 años que inició su viaje a través del arte, y aunque al principio pensó en rendirse, hoy le llena de orgullo el camino recorrido. "Mi trabajo me quedaba muy manchado, me quedaba muy sucio, pero poco a poco y con mucho esfuerzo he logrado mejorar, ahora, veo mi trabajo hecho y digo ¡Lo logré!", compartió.