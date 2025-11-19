María Guadalupe García y sus 33 años dedicados al normalismo en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Su bisabuelo le decía que la docencia era parte de su sangre e identidad. En medio de una familia en donde la mayoría son maestros universitarios, María Guadalupe García Martínez optó por el normalismo. Estudió en la Normal Urbana en los años 70 y, después, regresó como maestra. Por mucho tiempo dedicó su vida a las aulas, aunque hoy, tras poco más de tres décadas, concluyó su proceso de jubilación y ya tiene nuevos planes.

La maestra habló con MiMorelia.com sobre su motivación, experiencia y retos en esta labor, y sobre todo en una institución que muchas veces se ve rodeada de estigmas. No obstante, apuntó que la Escuela Normal Urbana cuenta con varios maestros con buen nivel de preparación y conocimientos, no solo en Michoacán, sino en todo México. Destacó también que hay generaciones que se están formando para educar a los próximos ciudadanos del país.