Michoacán

María Guadalupe García y sus 33 años dedicados al normalismo en Michoacán

María Guadalupe García y sus 33 años dedicados al normalismo en Michoacán
CORTESÍA
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Su bisabuelo le decía que la docencia era parte de su sangre e identidad. En medio de una familia en donde la mayoría son maestros universitarios, María Guadalupe García Martínez optó por el normalismo. Estudió en la Normal Urbana en los años 70 y, después, regresó como maestra. Por mucho tiempo dedicó su vida a las aulas, aunque hoy, tras poco más de tres décadas, concluyó su proceso de jubilación y ya tiene nuevos planes.

La maestra habló con MiMorelia.com sobre su motivación, experiencia y retos en esta labor, y sobre todo en una institución que muchas veces se ve rodeada de estigmas. No obstante, apuntó que la Escuela Normal Urbana cuenta con varios maestros con buen nivel de preparación y conocimientos, no solo en Michoacán, sino en todo México. Destacó también que hay generaciones que se están formando para educar a los próximos ciudadanos del país.

Maestra en educación especial; su hermana la motivó

García Martínez refirió que decidió ser maestra porque tiene una hermana con síndrome de Down y quería saber más para apoyarla. La primera parte de su trayectoria profesional fue en educación especial en los estados de Guanajuato e Hidalgo, donde fundó algunos servicios y escuelas en dicha área. Luego fungió como directora en una escuela de Hidalgo, aunque más tarde decidió regresar a Morelia para concursar por una plaza en la Normal Urbana.

"Se abre una convocatoria en la Escuela Normal y acepto concursar. Llevé mi currículum, mis documentos y, por fortuna, la comisión dictaminadora de la escuela aceptó mi ingreso. Entré en 1992, primero con horas, y poco a poco fui participando en concursos académicos para avanzar en plazas en la Escuela Normal".

La maestra recordó que tenía injerencia en asignaturas en torno a la psicopedagogía, pero en el 97 participó en el diseño del plan de estudios. También fue coordinadora de academia, coordinadora de área y subdirectora en un par de ocasiones. Trabajó en educación primaria y, en 2004, cuando se modificó el plan de estudios, se integró la licenciatura en Educación Especial, que en 2005 se abrió con solo un grupo.

Ahora, en 2022, hubo nuevos planes y continúan con el programa; no obstante, indicó que hay pocos maestros con esa línea, lo cual impacta en la falta de profesores en la propia escuela.

"Hay que despertar la sensibilidad hacia la docencia"

Para María Guadalupe, haber ingresado a la Escuela Normal fue un compromiso enorme, ya que tuvo que actualizarse constantemente, pues las formas y técnicas siempre cambiaban. Aunque reconoció que fue difícil, también resultó apasionante por el trabajo con los chicos que serán los futuros docentes, a quienes exhortó a despertar la sensibilidad y entender la importancia de dicha labor.

"Debemos hacerles entender a los muchachos lo que significa ser maestros, ya no con la mística o romanticismo de antes de ser el mártir, sino el compromiso social que implica atender a los futuros ciudadanos del país. Conocer, dar respuesta, acompañar a los pequeños y crear ambientes apropiados para cada niño".

Otros retos, comentó, fueron acompañarlos y guiarlos, pero procurando que la autoridad se mantuviera, ya que muchas veces eso suele ser difícil. Asimismo, refirió que otro tema ha sido la violencia, pues muchos alumnos que la han sufrido ven la escuela como una salida. Mientras que los y las maestras también han batallado durante años con las situaciones complejas en las comunidades por la inseguridad.

"Hay maestras que, en sus prácticas, salidas o ya egresadas, llegan a situaciones complejas en comunidades complicadas. Ha habido muchos casos que, en ese sentido, lo hacen a una simbrarse, pero también hay cosas bonitas e interesantes".

Por último, exhortó a la gente a confiar en las escuelas Normales, ya que —aseguró— hacen lo propio, pese a que muchas veces las condiciones no son las que se quisieran. Aunque quienes participan en la formación docente hacen lo mejor que pueden. En cuanto a las manifestaciones de los y las jóvenes, apuntó que en ocasiones son utilizados, pero otros y otras sí saben qué hay detrás de las acciones que se salen de control.

CORTESÍA
Te puede interesar:
Lourdes Macías, investigadora de la UMSNH, entre las mejores del mundo
María Guadalupe García y sus 33 años dedicados al normalismo en Michoacán

RPO

Educación Especial
María Guadalupe García
Escuela Normal Urbana

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com