Mantiene IEMSYSEM comunicación con "Tiris" para evitar que sigan “boteando”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM), aseguró que se habla constantemente con los normalistas de Tiripetío a fin de que erradiquen las malas prácticas como el “boteo”, luego de la presencia constante de éstos jóvenes en la carretera, quienes, incluso, a veces están acompañados de personas que no pertenecen a la comunidad estudiantil.

En ese sentido, explicó que los estudiantes de la Normal de Tiripetío no tienen motivo para “botear” o pedir dinero en la carretera, ya que se les ha entregado en tiempo y forma los pagos de sus becas, además, puntualizó que al realizar estas prácticas exponen sus vidas.

“Siempre hablamos con ellos y les decimos, no tienen a qué subir, reciben sus becas de manera puntual, todo el recurso les llega como debe hacerse, no tienen a qué subir, porque están arriesgando su integridad física, es parte de labor de ir combatiendo usos y costumbres, de ese normalismo que ellos comentan es lo que nos une, pero hay cosas que deben erradicarse, no deben ser parte de ese normalismo con el que se sienten identificados”.

La titular del Instituto también hizo un llamado a los jóvenes a que sean conscientes de que nadie los puede obligar a participar en este tipo de actividades, ya que su ingreso a la normal no se lo deben a nadie, toda vez que su proceso de admisión fue a través de la prueba Ceneval, la cual desde hace tres años se aplica en la entidad para el ingreso a las ocho normales y el Centro de Actualización Magisterial.

Aunque reconoció que mantienen las actividades de “boteo”, Sosa Olmeda añadió que los jóvenes han disminuido la radicalización de sus acciones, ya que ahora no se les niega el paso a los vehículos, cuando anteriormente, los autos incluso eran retenidos hasta que donaran algo al “movimiento normalista”.

RYE