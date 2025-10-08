Mantiene Guardia Nacional y Ejército despliegue de más de 250 elementos en Uruapan: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano mantienen una presencia activa de más de 250 elementos desplegados en Uruapan, quienes realizan labores permanentes de patrullaje, vigilancia y apoyo a las autoridades locales.

Zepeda Villaseñor destacó que estas acciones se desarrollan en estrecha coordinación con la Guardia Civil, quien también mantiene un estado de fuerza de más de 130 elementos y más de 50 unidades motorizadas, con el propósito de garantizar la tranquilidad y salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos de la región.

“El Gobierno del Estado mantiene una coordinación permanente con las fuerzas federales; trabajamos todos los días de manera conjunta para preservar el orden y atender las necesidades de seguridad de la población”, subrayó el encargado de la política interna.

Asimismo, detalló que a este operativo se suman alrededor de 30 elementos por turno con los que cuenta la Policía Municipal de Uruapan, quienes colaboran activamente en los patrullajes y puntos de control, fortaleciendo la capacidad operativa en el territorio.

Finalmente, Raúl Zepeda reafirmó el compromiso del Gobierno de Michoacán de mantener la presencia institucional y la cooperación intergubernamental para devolver la paz y la confianza a las y los habitantes de Uruapan.

SHA