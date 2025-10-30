Mantiene Gobierno del Estado diálogo permanente con el sector campesino: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán mantiene un diálogo abierto y permanente con las organizaciones del sector campesino, con el objetivo de atender sus planteamientos y dar seguimiento a las demandas que se han presentado en distintos puntos de la entidad, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

Durante un encuentro sostenido con representantes del campo michoacano, el funcionario reiteró la plena disposición del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de colaborar con el sector agrícola y de coadyuvar, en el ámbito de las atribuciones estatales, para fortalecer la productividad, el desarrollo rural y las condiciones de bienestar de las familias campesinas.