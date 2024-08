Mantiene gobierno del estado comunicación con alcaldes electos: Segob

En cuanto al caso del municipio de Cotija, el cual había sido señalado por el Partido Acción Nacional como un foco rojo y que incluso estaba en duda si el alcalde electo, Juan Pablo Aguilar Barragán, emanado de su partido, tomaría protesta, Torres Piña consideró que no hay focos rojos, tras asegurar que no se les ha señalado alguna situación en particular.