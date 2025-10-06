Mantiene Gobierno de Michoacán operativo de vigilancia ante desfogue controlado de la presa de Cointzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Gobierno de Michoacán, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mantiene un operativo permanente de vigilancia y monitoreo en torno al desfogue controlado de la presa de Cointzio.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 18:00 horas de este lunes se inició por segunda ocasión el proceso de desfogue, luego de que el embalse alcanzara un nivel de almacenamiento del 94.67 por ciento.