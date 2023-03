Mantiene Fiscalía Anticorrupción 120 carpetas de investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal Anticorrupción, Alejandro Carrillo Ochoa, dio a conocer que la fiscalía especializada a su cargo actualmente cuenta con 120 carpetas de investigación abiertas, las cuales se encuentran en distintas etapas.

En entrevista detalló que de ellas nueve han sido judicializadas, pero se limitó a no dar más información para respetar el debido proceso y el principio de presunción de inocencia de los involucrados.

Carrillo Ochoa recordó que las formas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar una carpeta es un "no ejercicio de la acción penal" cuando no hay los elementos para señalar a un servidor público. Un "archivo temporal", cuando se presume que hay una conducta ilícita, pero no se tienen los elementos suficientes para hacer un señalamiento formal en contra de algún servidor público.

Además de una "abstención de investigación", cuando es netamente improcedente, y la audiencia judicial para llevar ante algún juez al servidor público o al particular para que lleve a cabo un procedimiento.

"Ya hablar de particularidades en concreto, especificarlo, hay que ser respetuoso del debido proceso y de la presunción de inocencia. Yo apelo también a la comprensión de que si yo cometo la imprudencia de señalar a alguien, se va a decir que hay interés personal y el trabajo de mis compañeros policías de investigación, peritos y ministerios públicos se puede ver entorpecido por una indiscreción", concluyó.

RYE