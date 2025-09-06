Mantiene Bedolla cercanía con la gente en audiencia pública en Múgica

Múgica, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, llevó audiencia pública al municipio de Múgica, donde atendió de manera directa necesidades de salud, bienestar, campo y empleo, entre otras, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

En este marco, el mandatario entregó una ambulancia al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), con sede en este municipio, para ayudar a mejorar la atención prehospitalaria y los traslados a unidades médicas de la capital michoacana.