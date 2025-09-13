Manifestantes incendian camión durante bloqueo carretero en Zinapécuaro

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado, un camión fue incendiado por manifestantes durante un bloqueo carretero registrado en la vía que conecta a Zinapécuaro con Acámbaro, a la altura de la comunidad de Araró y cerca de la caseta de peaje de la Autopista México-Guadalajara.
De acuerdo con el reporte de RED113, el incendio ocurrió en el marco de una protesta encabezada por taxistas y conductores de combis, quienes se movilizaron tras la detención de tres personas por parte de la Guardia Civil.
Durante la manifestación, un grupo de inconformes prendió fuego a un autobús que se encontraba sobre la carretera, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y bomberos.
Las llamas consumieron gran parte de la unidad, generando alarma entre automovilistas y residentes de la zona, además de un cierre total de la circulación en el tramo carretero.
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil, así como policías de municipios aledaños, quienes implementaron un operativo para dispersar a los manifestantes y liberar la carretera.
En paralelo, personal de bomberos trabajó para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otros vehículos o estructuras cercanas.
mrh