Manifestantes incendian camión durante bloqueo carretero en Zinapécuaro

Durante la manifestación, un grupo de inconformes prendió fuego a un autobús que se encontraba sobre la carretera, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y bomberos.

Las llamas consumieron gran parte de la unidad, generando alarma entre automovilistas y residentes de la zona, además de un cierre total de la circulación en el tramo carretero.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil, así como policías de municipios aledaños, quienes implementaron un operativo para dispersar a los manifestantes y liberar la carretera.

En paralelo, personal de bomberos trabajó para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otros vehículos o estructuras cercanas.

