Manifestantes del FNLS toman caseta de Panindícuaro y exigen pago a automovilistas

Panindícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).– Alrededor de 100 manifestantes del Frente Nacional por la Lucha por el Socialismo (FNLS) tomaron la caseta de cobro en Panindícuaro poco después del mediodía.
De acuerdo con datos preliminares, el grupo arribó caminando desde la carretera libre con dirección a Guadalajara, compuesto por personas adultas y jóvenes de ambos sexos, con el rostro cubierto y portando palos y banderas verdes con las siglas de su organización.
Una vez en el lugar, los inconformes movieron el enfoque de las cámaras y abatieron las plumas de la plaza de cobro para exigir cooperación económica a los automovilistas.
En este sentido se dijo que, en caso de que los conductores se nieguen a entregar dinero, los manifestantes no les permiten avanzar y, si alguien intenta pasar sin aportar, se muestran agresivos e incluso llegan a dañar los vehículos.
Por último, se informó que permanecerá en la caseta hasta las 17:00 horas de este mismo día.
