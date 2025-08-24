Manifestantes del FNLS toman caseta de Panindícuaro y exigen pago a automovilistas

De acuerdo con datos preliminares, el grupo arribó caminando desde la carretera libre con dirección a Guadalajara, compuesto por personas adultas y jóvenes de ambos sexos, con el rostro cubierto y portando palos y banderas verdes con las siglas de su organización.

Una vez en el lugar, los inconformes movieron el enfoque de las cámaras y abatieron las plumas de la plaza de cobro para exigir cooperación económica a los automovilistas.

En este sentido se dijo que, en caso de que los conductores se nieguen a entregar dinero, los manifestantes no les permiten avanzar y, si alguien intenta pasar sin aportar, se muestran agresivos e incluso llegan a dañar los vehículos.

Por último, se informó que permanecerá en la caseta hasta las 17:00 horas de este mismo día.

BCT