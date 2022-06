Manifestaciones de la CNTE, con línea de funcionarios silvanistas: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que al interior de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hay expresiones que responden al anterior gobierno estatal encabezado por Silvano Aureoles Conejo.

Lo anterior, ante las distintas manifestaciones de los centistas, como el plantón que mantienen sobre la avenida Madero en el Centro Histórico de Morelia.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal enfatizó que, pese a las manifestaciones, en esta administración no se permitirá la presión ni el chantaje por parte de los grupos sindicales, ya que están firmes en no tolerar más corrupción, y es que expresiones de la CNTE piden el pago a tres mil eventuales, los cuales son "personal administrativo", sin embargo, son cargos inventados y el gobierno actual no tiene registro de ellos.

Además, Bedolla recordó que tampoco se permiten las plazas automáticas para evitar el "huachicol" o venta de las mismas, muestra de ello es que ahora hay mil 80 plazas en proceso y el 98% de los normalistas tendrá plaza docente.

Refirió que anteriormente los sindicatos solicitaban de 2 mil 500 a 3 mil plazas automáticas, por ello es que ahora algunos líderes sindicales deben dar explicaciones a los que les vendieron estos espacios.