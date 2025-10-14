Manifestación del campo mexicano es por bajos precios en las hortalizas: Segob

Los productores de maíz, aguacate y limón, dijo, se unieron a la marcha nacional, por lo que aseguró que hay un monitoreo de las acciones para atender sus demandas y así evitar y dar solución al paro que se prevé en el campo mexicano, toda vez que la principal demanda de atención es que haya precios de garantía ante la baja de los mismos.

“Es un tema de precios de garantía. El precio del maíz está por debajo y ellos piden un precio de garantía por parte del Gobierno Federal y se está valorando”, dijo.

Aunado a lo anterior, resaltó, está el caso del sector aguacatero y del limón en Michoacán, lo que también afecta a las hortalizas en Tanhuato y a otros productores michoacanos.

RYE-