El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, asegura que habrá una mesa de diálogo y acompañamiento a los productores del campo
Manifestación del campo mexicano es por bajos precios en las hortalizas: Segob
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La manifestación del campo mexicano que se realiza en Michoacán, y en todo México, se debe a la baja de los precios en las hortalizas, aseguró el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

En entrevista colectiva, el encargado de la política interna de Michoacán indicó que este día habrá una mesa de diálogo con quienes se manifiesten, además de darles acompañamiento para que sean atendidos por la Federación.

Los productores de maíz, aguacate y limón, dijo, se unieron a la marcha nacional, por lo que aseguró que hay un monitoreo de las acciones para atender sus demandas y así evitar y dar solución al paro que se prevé en el campo mexicano, toda vez que la principal demanda de atención es que haya precios de garantía ante la baja de los mismos.

Es un tema de precios de garantía. El precio del maíz está por debajo y ellos piden un precio de garantía por parte del Gobierno Federal y se está valorando”, dijo.

Aunado a lo anterior, resaltó, está el caso del sector aguacatero y del limón en Michoacán, lo que también afecta a las hortalizas en Tanhuato y a otros productores michoacanos.

