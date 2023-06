Manejo adecuado de alimentos previene enfermedades diarreicas: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las altas temperaturas registradas en la entidad, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), exhorta a la población a no consumir alimentos en mal estado para prevenir enfermedades diarreicas.

De acuerdo con el titular de la Coepris, Hebert Flores Leal, la ola de calor acelera la descomposición de los alimentos, sobre todo si se mantienen sin refrigerar, es por ello que se deben evitar mantenerlos al aire libre o bien dejarlos sobre camas de hielo.

Al acudir al mercado y tiendas de autoservicio se debe comprar primero los productos no perecederos como latas, galletas, leches pasteurizadas, bebidas envasadas como refrescos; y al final los productos perecederos como pescados, carnes, y quesos, para evitar su descomposición y la intoxicación de la familia.

Al llegar a casa es importante meterlos de inmediato al refrigerador para que los productos continúen en refrigeración; los alimentos no deben estar más de una hora a temperatura ambiente, ya que las bacterias se multiplican activamente entre 7 y 60 grados centígrados, así que deben estar o muy fríos o muy calientes, según sea el caso.

En el caso de los productos pesqueros, deben estar en camas de hielo y no dejar que se deshielen para mantenerlos fríos. Revisar constantemente la temperatura y checar que no existan fluctuaciones significativas, ya que esto puede indicar que los refrigeradores o congeladores no funcionan correctamente.

Finalmente, durante esta temporada se recomienda mantenerse bien hidratado y consumir agua purificada, y en caso de poder hacerlo, hervirla mínimo siete minutos sostenidos una vez que empieza la ebullición del líquido.

RPO