Manantiales de Urandén, símbolo de preservación y turismo sustentable: Secma

Subrayó que estos cuerpos de agua son un ejemplo emblemático de lo que son las Zonas de Restauración Ambiental en Michoacán, como parte del Sistema Estatal de Área de Conservación, las cuales tienen como objetivo recuperar la estructura y función de los ecosistemas del estado.

El secretario recordó que estos cuerpos de agua son un sustento tanto para la biodiversidad local como para las comunidades ribereñas del lago de Pátzcuaro, ya que su restauración ha contribuido a mejorar la calidad del agua, reducir la invasión del lirio acuático y recuperar hábitats de aves acuáticas en la laguna.

Por lo anterior, se exhorta a los visitantes a respetar el entorno natural y las normas comunitarias establecidas para que disfruten de la ancestral velada de ánimas. La Secma hace un llamado a la sensibilidad cultural para preservar la autenticidad de esta celebración.

