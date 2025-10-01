Manantiales de Urandén en la Guía de Experiencias Comunitarias: Sectur Federal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los manantiales de Urandén forman parte de la Guía de Experiencias Turísticas Comunitarias, elaborada por la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, afirmó la titular de la dependencia, Josefina Rodríguez Zamora.
En entrevista colectiva, la funcionaria indicó que este sitio es un ejemplo nacional de transformación, donde el turismo comunitario permite una conexión con el medio ambiente, además de generar prosperidad compartida y bienestar para quienes integran la cadena de valor turística.
Rodríguez Zamora agregó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó a los manantiales de Urandén como modelo nacional, gracias a la reapertura de los nichos de agua y a las actividades sustentables que impulsan el crecimiento de la comunidad local.
Por ello, este destino fue incluido en la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias, lanzada por la Sectur en colaboración con la UNESCO.
mrh