Mamá de Frida sospecha que su hija habría sufrido violencia antes de su homicidio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La señora Patricia García sospecha que su hija Frida Santamaría habría sufrido violencia antes de que fuera asesinada presuntamente a manos de Juan Paulo N., señalado como responsable de homicidio calificado.

En entrevista para MiMorelia.com la mujer reveló que Frida cambió su actitud semanas antes del 18 de junio del 2022, día en el que murió la joven de 24 años. La notó ausente, preocupada y molesta un día antes de esa fecha y recordó algunos episodios de los cuales ahora sospecha fueron muestras de posible violencia.

Recuerda haberle notado moretones en el torso, piernas y brazos, y al descubrir las lesiones, Frida le aseguró que se las hizo en un viaje a la playa con sus amigos.

Patricia García vio con sospecha algunos cambios en la actitud de su hija, además de los morenotes, sin embargo, no supo identificar de qué se trataba, pues ni siquiera sabía que la joven mantenía una relación sentimental con Juan Paulo N.

"En ese momento no me percaté, creí lo que me estaba diciendo pero fue a raíz de todo esto nos dimos cuenta que no era una caída, era maltrato. (...) No nos percatamos de lo que estaba viviendo en esos momentos y creo que no pudo o no supo cómo expresarlo".

El 17 de junio, menciona, la joven fisioterapeuta llegó a su hogar asustada y molesta, no traía su celular y aseguró haberlo olvidado en su vehículo. Su madre sospecha que el novio de Frida le quitaba el teléfono.