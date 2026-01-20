Malos manejos del pasado dejaron adeudo de 170 mdp en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) tiene un adeudo de 170 millones de pesos por el pago de marcha que se arrastra desde 2018; la rectora, Yarabí Ávila González, refirió que este adeudo es consecuencia de malos manejos de administraciones anteriores.

Enfatizó que para cubrir el adeudo que se tiene con los sindicalizados se debe acudir a los gobiernos estatal y federal, a fin de que se destinen recursos. Sin embargo, destacó que el esfuerzo de ambos gobiernos ha permitido contar con un presupuesto sin déficit, aunque sin cubrir los adeudos de administraciones pasadas.

"Yo soy clara como rectora de la Universidad Michoacana, yo no tengo el recurso para pagar 2018 y años anteriores; el recurso que a nosotros nos entregan como presupuesto pleno está etiquetado en cada uno de los conceptos y, por desgracia, estos conceptos no vienen etiquetados", refirió.

Enfatizó que la Casa de Hidalgo cubre algunos temas con los ingresos propios que se contemplan en los proyectos por ejercicio presupuestal, pero que existe imposibilidad para el pago de adeudos.

Refirió que el año pasado, junto con el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), se elaboró un documento para hacer la gestión y cubrir el adeudo; no obstante, reconoció que la situación es complicada.

"A mí me parece que esto sí tiene como consecuencia de administraciones pasadas en la Universidad Michoacana, de manera irresponsable llevaron a cabo convenios y modificaciones sin tomar en cuenta estas modificaciones en el presupuesto, porque puedes modificar el contrato colectivo y no haces las gestiones para también tener un presupuesto que lo cubra; estas son las consecuencias que hoy podemos ver", concluyó.

SHA