Mala distribución del agua en Michoacán, por total desorden en organismos: CEAC

"Es preocupante que haya comunidades que no tengan agua, pero a la vez hay un desorden en las presidencias y los organismos operadores, la mayoría están en números rojos [...] Es un tema de ordenamiento territorial porque ya los municipios traen sus planes de desarrollo y toman en cuenta el agua. Hay un desorden, en Michoacán tenemos mucha agua, pero administrativamente no la tenemos, no está bien distribuida", señaló.