Magistraturas civiles clave para proteger a la niñez en Michoacán: Viridiana Villaseñor

“Es una labor importantísima. Nosotros revisamos las apelaciones de aquella sentencia de un juez o una jueza que dicta en primera instancia y están inconformes, los justiciables se van con una magistratura, pero me parece que lo que se resuelve en las magistraturas civiles es fundamental, que es el interés mayor de la niñez y de las juventudes, lo cual pues tiene que ver con su alimentación, con su educación, con su vestido, incluso cuando tienen temas de salud”, afirmó.

Villaseñor Aguirre, asignada a la sala de Zamora, explicó que las magistraturas civiles manejan apelaciones en divorcios, pensiones alimenticias y custodia de menores, resoluciones trascendentales que priorizan el bienestar infantil. “Por eso es tan importante una decisión de la magistratura, pues porque tiene que ver con su estabilidad incluso emocional”, agregó.