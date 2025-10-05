Magistraturas civiles clave para proteger a la niñez en Michoacán: Viridiana Villaseñor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magistrada electa en materia civil y familiar del Poder Judicial de Michoacán, Viridiana Villaseñor Aguirre, subrayó la carga de trabajo en las magistraturas civiles, que resuelven el 75% de los asuntos estatales, especialmente en temas familiares como divorcios, pensiones y custodia.
El PJEM, renovado con 109 cargos electos por voto popular en 2025, enfrenta el reto de proteger a la niñez, de ahí la importancia de las salas civiles y familiares como la que encabeza la magistrada.
“Es una labor importantísima. Nosotros revisamos las apelaciones de aquella sentencia de un juez o una jueza que dicta en primera instancia y están inconformes, los justiciables se van con una magistratura, pero me parece que lo que se resuelve en las magistraturas civiles es fundamental, que es el interés mayor de la niñez y de las juventudes, lo cual pues tiene que ver con su alimentación, con su educación, con su vestido, incluso cuando tienen temas de salud”, afirmó.
Villaseñor Aguirre, asignada a la sala de Zamora, explicó que las magistraturas civiles manejan apelaciones en divorcios, pensiones alimenticias y custodia de menores, resoluciones trascendentales que priorizan el bienestar infantil. “Por eso es tan importante una decisión de la magistratura, pues porque tiene que ver con su estabilidad incluso emocional”, agregó.
La reforma judicial de 2024, que permitió la elección popular de jueces, ha renovado el PJEM con un enfoque en la eficiencia, resolviendo el 75% de los asuntos estatales en materia civil y familiar. Villaseñor Aguirre, parte de las y los nuevos juzgadores electos, resalta que las magistraturas garantizan el debido proceso.
Villaseñor Aguirre llamó a reconocer el rol de las magistraturas en la protección de la niñez subrayando que estas decisiones benefician o afectan directamente a las familias michoacanas.
BCT