Magistrado presidente Hugo Gama inicia encuentros regionales con personas juzgadoras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de fortalecer la impartición y administración de justicia en la entidad, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo una reunión con magistradas y magistrados de la región Zamora, así como juezas y jueces de los distritos de Zacapu y Zamora.

Durante el diálogo institucional se escucharon planteamientos, se compartieron propuestas y se generó un ejercicio de retroalimentación orientado a mejorar el desempeño jurisdiccional y la calidad del servicio que se brinda, privilegiando una justicia cercana, eficiente y con sentido humano.