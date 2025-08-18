Michoacán

Magistrado Josué Salvador habla sobre la teoría del caso en el sistema penal acusatorio

A través de este programa, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la difusión de la cultura jurídica
Magistrado Josué Salvador habla sobre la teoría del caso en el sistema penal acusatorio
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado Josué Salvador Ortiz Sánchez, titular de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aborda el tema de La teoría del caso en el Sistema Penal Acusatorio en la nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En este episodio, el magistrado Ortiz Sánchez expone de manera clara y accesible el concepto de la teoría del caso como pieza clave para entender cómo las partes que intervienen en un juicio oral construyen y presentan sus argumentos ante las juezas y jueces.  Además, explica por qué es fundamental para el desarrollo de las audiencias, cómo influye en el resultado de un juicio, y cuál es el valor que aporta para garantizar un proceso estructurado, coherente y justo.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial:

El Arte de lo Bueno y lo Justo es una producción realizada por el Poder Judicial de Michoacán en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), el cual también se transmite por la señal de radio y televisión del mencionado sistema y la emisora Vox FM.

rmr

Magistrado
Josué Salvador

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com