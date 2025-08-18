Magistrado Josué Salvador habla sobre la teoría del caso en el sistema penal acusatorio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado Josué Salvador Ortiz Sánchez, titular de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aborda el tema de La teoría del caso en el Sistema Penal Acusatorio en la nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En este episodio, el magistrado Ortiz Sánchez expone de manera clara y accesible el concepto de la teoría del caso como pieza clave para entender cómo las partes que intervienen en un juicio oral construyen y presentan sus argumentos ante las juezas y jueces. Además, explica por qué es fundamental para el desarrollo de las audiencias, cómo influye en el resultado de un juicio, y cuál es el valor que aporta para garantizar un proceso estructurado, coherente y justo.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: