Magistrada Martha Magaly Vega Alfaro habla sobre el desahogo de testimonios especiales en un juicio oral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magistrada Martha Magaly Vega Alfaro, titular de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aborda el tema desahogo de testimonios especiales en un juicio oral en la nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

En este episodio, la magistrada Vega Alfaro expone los protocolos de actuación que las personas juzgadoras deben seguir para el desahogo de pruebas de grupos vulnerables, como Niñas, Niños, Adolescentes y personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Señala que estos lineamientos definen el trato que debe brindarse a dichos sectores, así como la manera adecuada de manejar la información en las audiencias para garantizar su protección y seguridad.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial.