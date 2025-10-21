Magistrada Lizett Puebla promueve justicia alternativa ante estudiantes de la UANL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En días recientes, la doctora Lizett Puebla Solórzano sustentó la conferencia “La Justicia Administrativa y los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias” (MASC) ante el alumnado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Ahí, la magistrada presidenta del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) habló sobre los MASC y el profundo impacto que pueden provocar en el ámbito jurídico mexicano, al ofrecer procesos más ágiles, directos y humanos para la administración de justicia.

La aplicación de estos métodos, decía, ha ayudado a descongestionar la carga de trabajo en tribunales como los encargados de la materia penal o civil. Sin embargo, en materia administrativa –esto es, la que conoce de controversias entre la ciudadanía y las autoridades–, “estamos al comienzo de su implementación”.