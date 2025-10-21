Magistrada Lizett Puebla promueve justicia alternativa ante estudiantes de la UANL

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En días recientes, la doctora Lizett Puebla Solórzano sustentó la conferencia “La Justicia Administrativa y los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias” (MASC) ante el alumnado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Ahí, la magistrada presidenta del Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) habló sobre los MASC y el profundo impacto que pueden provocar en el ámbito jurídico mexicano, al ofrecer procesos más ágiles, directos y humanos para la administración de justicia.
La aplicación de estos métodos, decía, ha ayudado a descongestionar la carga de trabajo en tribunales como los encargados de la materia penal o civil. Sin embargo, en materia administrativa –esto es, la que conoce de controversias entre la ciudadanía y las autoridades–, “estamos al comienzo de su implementación”.
Precisamente, en septiembre pasado el TAAM se convirtió en el primero de los tribunales de su tipo en inaugurar un Centro de MASC conforme con la nueva ley general en esta materia, explicó la magistrada:
En esta conferencia, la magistrada Puebla Solórzano estuvo acompañada por el doctor David Emmanuel Castillo Martínez, coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; y por el doctor José Zaragoza Huerta, docente e investigador de la misma casa de estudios.
RPO