Magistrada Josceline Infante habla sobre los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los juicios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magistrada Josceline Infante Esquivel, titular de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aborda el tema Los derechos de niñas, niños y adolescentes en los juicios en la nueva emisión de El arte de lo bueno y lo justo.

En este episodio, la magistrada Infante Esquivel expone que la relevancia del tema radica en reconocer que, debido a su condición de vulnerabilidad, este sector de la población no puede ser tratado en las mismas circunstancias que una persona adulta.

Señala que, por esta razón, diversos organismos, tratados internacionales y criterios jurisprudenciales han establecido la obligación de garantizarles un acceso efectivo a la justicia, con el propósito de proteger y priorizar sus derechos.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial.