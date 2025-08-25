Magistrada Josceline Infante habla sobre los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los juicios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magistrada Josceline Infante Esquivel, titular de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, aborda el tema Los derechos de niñas, niños y adolescentes en los juicios en la nueva emisión de El arte de lo bueno y lo justo.
En este episodio, la magistrada Infante Esquivel expone que la relevancia del tema radica en reconocer que, debido a su condición de vulnerabilidad, este sector de la población no puede ser tratado en las mismas circunstancias que una persona adulta.
Señala que, por esta razón, diversos organismos, tratados internacionales y criterios jurisprudenciales han establecido la obligación de garantizarles un acceso efectivo a la justicia, con el propósito de proteger y priorizar sus derechos.
El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial.
El arte de lo bueno y lo justo es una producción realizada por el Poder Judicial de Michoacán en colaboración con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), el cual también se transmite por la señal de radio y televisión del mencionado sistema y la emisora Vox FM.
