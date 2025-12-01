Maestras y maestros del hilo: así brilló Michoacán en el Encuentro Textil Mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El talento artesanal de Michoacán brilló en la pasarela final del Encuentro de Arte Textil Mexicano 2025, celebrado del 27 al 30 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, donde maestras y maestros del textil de distintas regiones del país mostraron piezas cargadas de técnica, historia y memoria.
Durante el desfile de clausura, cada modelo caminó con vestuarios elaborados a mano por artesanas y artesanos de todo México. Al finalizar, se vivió un momento emotivo: la presentadora del evento invitó al escenario a las y los creadores de las prendas, quienes salieron tomados de la mano con los modelos que portaban sus obras, siendo reconocidos con aplausos por el público presente.
Entre los destacados participantes se encontraban artesanos michoacanos, cuyos textiles reflejan el alma del pueblo p’urhépecha:
Saúl Cuin Casimiro, originario de Cuanajo, municipio de Pátzcuaro, presentó blusas y camisas elaboradas en tela de algodón, con tiras tejidas en telar de cintura, técnica tradicional de gran valor cultural. Representó a su taller Textiles Cuin.
María Guadalupe Morales Martínez, de la comunidad de Aranza, municipio de Paracho, mostró rebozos de algodón tejidos en telar de cintura, técnica conocida como patakua, que en lengua p’urhépecha significa “tejer”.
María de los Ángeles Rodríguez Bautista, de Ahuirán, también en Paracho, presentó rebozos tejidos con rapacejo de artisela, una técnica que requiere gran precisión y que se transmite de generación en generación.
En total, más de 400 artesanas y artesanos participaron en el evento, representando a sus comunidades y comercializando directamente sus productos. Además, alrededor de 100 colectivos y talleres mostraron obras que reúnen a más de mil personas artesanas beneficiarias.
Las piezas exhibidas en la pasarela reflejaron el vínculo entre territorio, técnica y memoria. Cada creación fue un testimonio vivo del oficio artesanal, del uso de materiales locales y de los procesos colectivos que fortalecen el patrimonio textil de México.
BCT