Maestras y maestros del hilo: así brilló Michoacán en el Encuentro Textil Mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El talento artesanal de Michoacán brilló en la pasarela final del Encuentro de Arte Textil Mexicano 2025, celebrado del 27 al 30 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, donde maestras y maestros del textil de distintas regiones del país mostraron piezas cargadas de técnica, historia y memoria.

Durante el desfile de clausura, cada modelo caminó con vestuarios elaborados a mano por artesanas y artesanos de todo México. Al finalizar, se vivió un momento emotivo: la presentadora del evento invitó al escenario a las y los creadores de las prendas, quienes salieron tomados de la mano con los modelos que portaban sus obras, siendo reconocidos con aplausos por el público presente.