Michoacán

Madres sin guardería recibirán apoyo en 21 municipios de Michoacán

El programa otorga hasta $3,720 bimestrales por menor con discapacidad
Se recibe apoyo por niños de hasta 3 años 11 meses; o hasta 6 años si tienen discapacidad
Se recibe apoyo por niños de hasta 3 años 11 meses; o hasta 6 años si tienen discapacidadCORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, abrió el registro para que madres, padres o tutores sin acceso a servicios de cuidado infantil reciban un apoyo económico bimestral en 21 municipios de la Meseta Purépecha.

El programa, que forma parte de las estrategias de bienestar social en zonas prioritarias, está destinado a personas que estudien, trabajen o se encuentren en búsqueda de empleo y que no cuenten con servicios de guardería en instituciones públicas de seguridad social ni otros medios de apoyo.

“Pueden solicitarlo para niñas y niños de 0 hasta 3 años con 11 meses, por los cuales recibirán un monto de $1,650 pesos bimestrales. Y en el caso de niñas o niños con discapacidad, pueden incorporarse de 0 a 6 años de edad, por los cuales recibirán un apoyo de $3,720 pesos bimestrales”
explicó el delegado de Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja, en declaraciones a medios locales

Las personas interesadas deben acudir a los módulos de Bienestar —los mismos utilizados para la incorporación de adultos mayores— de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Ahí recibirán orientación y podrán iniciar el proceso de inscripción.

Los municipios participantes en esta etapa del programa son: Nuevo Parangaricutiro, Peribán, Los Reyes, Tangamandapio, Huiramba, Pátzcuaro, Salvador Escalante, Taretan, Tingambato, Tzintzuntzan, Ziracuaretiro, Charapan, Cherán, Chilchota, Coeneo, Erongarícuaro, Nahuatzen, Paracho, Quiroga, Tangancícuaro y Zacapu.

Este esquema se enfoca en zonas de alta marginación y busca garantizar que las niñas y niños tengan condiciones de desarrollo adecuadas, al tiempo que sus madres o tutores pueden continuar su vida laboral o académica.

Te puede interesar:
En Michoacán, el salario mínimo creció 102% en 4 años: Sedeco
Se recibe apoyo por niños de hasta 3 años 11 meses; o hasta 6 años si tienen discapacidad

RPO

Madres Trabajadoras
apoyos Bienestar

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com