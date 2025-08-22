Madres sin guardería recibirán apoyo en 21 municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, abrió el registro para que madres, padres o tutores sin acceso a servicios de cuidado infantil reciban un apoyo económico bimestral en 21 municipios de la Meseta Purépecha.

El programa, que forma parte de las estrategias de bienestar social en zonas prioritarias, está destinado a personas que estudien, trabajen o se encuentren en búsqueda de empleo y que no cuenten con servicios de guardería en instituciones públicas de seguridad social ni otros medios de apoyo.