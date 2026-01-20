Michoacán: madre e hijo mueren tras desbarrancarse su camioneta

Madero, Michoacán (MiMorelia.con).- Un hombre y su madre fallecieron tras la caída de una camioneta a un barranco ubicado a la orilla de la carretera Villa Madero-Carácuaro, informaron autoridades policiales.

La tragedia ocurrió este martes en el kilómetro 32 y fue reportada al número de emergencias 911. Posteriormente, acudieron oficiales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de una mujer identificada como María Nelida, de 66 años de edad, y su hijo Pedro Alberto, de 36 años.

Los oficiales acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones correspondientes.

Con el apoyo de rescatistas, los peritos criminalistas retiraron los cadáveres y los trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Las víctimas fueron posteriormente reconocidas y reclamadas por sus familiares.

SHA