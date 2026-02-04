Madero declara ilegal cazar venado e iguana; habrá sanciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal de Madero informó que queda estrictamente prohibida la caza de venado e iguana en todo el territorio del municipio, con el objetivo de proteger las especies locales y conservar el equilibrio ecológico.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la administración señaló que esta disposición busca preservar la flora y fauna del entorno natural, en beneficio de la biodiversidad del municipio.

La autoridad advirtió que cualquier persona sorprendida cazando estas especies será sancionada con multas y puesta a disposición de las instancias correspondientes, conforme a la normatividad aplicable.