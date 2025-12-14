Mañana inicia proceso de ingreso a planteles de la Universidad Rosario Castellanos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mañana lunes 15 de diciembre será publicada la convocatoria de ingreso y comenzará el registro de aspirantes a tres de los cinco planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) que se abrirán en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Con ello dará inicio el proceso de ingreso para los 800 espacios disponibles en siete licenciaturas y siete programas de posgrado durante su primera etapa, expuso la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda, tras el anuncio realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la rectora Alma Herrera.