Mañana arranca en Morelia la primera feria de servicios dentro del Plan Michoacán

Por su parte la subsecretaria de Construcción de Paz de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, explicó que el Plan Michoacán trabaja ya en las 13 regiones y 113 municipios del estado con dos ejes: visitas casa por casa y ferias de servicios. Más de 2 mil brigadistas recorren actualmente el territorio para escuchar a las familias y vincularlas con programas federales y estatales.

Entre los servicios disponibles estarán certeza jurídica de la tierra, trámites de vivienda, regularización de asentamientos, mastografías, papanicolaou, pruebas rápidas de VIH y sífilis, vacunación, orientación nutricional, asesoría jurídica agraria, créditos para vivienda y atención de IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. Profeco ofrecerá talleres sobre presupuesto familiar y consumo informado.

Sedeco y la Secretaría de Economía federal pondrán a disposición créditos de 2 a 20 millones de pesos para Mipymes, con tasas preferenciales, además de asesorías en temas contables, seguridad industrial, medio ambiente y diseño web, con el fin de fortalecer la actividad económica local como parte del Plan Michoacán.