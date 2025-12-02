Maíz con alto valor nutricional llegará a 280 escuelas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Cuauhtémoc Ramírez Romero, impulsa los cultivos de maíz de la variedad de semilla certificada V-537C (QPM, Maíz de Alta Calidad Proteica), para contribuir a la soberanía alimentaria y mejorar la nutrición de las y los niños de escuelas rurales.

Como parte de este proyecto, se ha realizado la entrega de 616 sacos de 20 kilogramos de semilla certificada, beneficiando a 280 escuelas y a 495 productores cooperantes en la región de Tierra Caliente, donde se está iniciando la siembra.

Esta variedad de semilla, desarrollada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se caracteriza por tener un alto contenido proteico, presentando casi el doble de lisina y triptófano en comparación con un maíz convencional. La Sader prioriza el uso de esta semilla por sus propiedades nutricionales, lo que se traduce en una mejora directa en la calidad alimentaria de las comunidades productoras y de las escuelas de la región.

Los 44 municipios de la región que han recibido esta variedad de semilla también fueron beneficiados con 154.5 toneladas de fertilizantes, 618 dosis de minerales orgánicos de 54 kilogramos, así como 618 dosis de micorrizas de 800 gramos. Además, cuentan con el acompañamiento de los técnicos Agrosano, quienes capacitan a maestros, maestras, alumnos, padres de familia y productores con técnicas agroecológicas que permiten un proceso de cultivo orgánico y sustentable.

La cosecha del grano de este maíz se encuentra en proceso de recolección en campo y será utilizado por los padres de familia para la elaboración de alimentos. El grano seco se usará para tortillas, atole y pozole como complemento alimenticio. Posteriormente, se reutilizará la semilla para volver a sembrar y conservar esta variedad con alto contenido proteico, en comparación con las variedades convencionales.