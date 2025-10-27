Música para honrar a los difuntos: gran concierto gratuito en Morelia y Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la tradicional celebración de la Noche de Ánimas, la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) ofrecerá dos conciertos gratuitos con el Réquiem de Gabriel Fauré, uno en Morelia y otro en Pátzcuaro.

La información fue difundida a través de redes sociales por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), como parte de su temporada de otoño 2025.

El concierto se llevará a cabo el próximo 31 de octubre a las 21:00 horas en la Catedral Metropolitana de Morelia, y el 1 de noviembre a las 21:00 horas en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, ambos con acceso libre.

El programa incluye la interpretación del Réquiem de Gabriel Fauré, bajo la dirección artística del maestro Enrique Arturo Diemecke. Participarán también la soprano Yoseline González Sandoval y el barítono Alberto Esquivel Carvajal Campos, con el Ensamble Coral Crece de Chihuahua como participación especial.