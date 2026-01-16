México suma 500 nuevos casos de gusano barrenador en una semana; Michoacán suma cinco activos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México alcanzó los 13 mil 911 casos acumulados de gusano barrenador del ganado (GBG) entre el 20 de noviembre de 2024 y el 15 de enero de 2026, de acuerdo con datos oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). En ese periodo, Michoacán reportó seis casos acumulados.

En cuanto a los casos activos, el país suma 701 registros en la segunda semana epidemiológica de 2026, de los cuales cinco están localizados en Michoacán, lo que posiciona al estado dentro del grupo con presencia baja, pero activa del parásito que afecta a especies productivas y domésticas.

📊 Estados más afectados

Los estados con mayor número de casos activos al 15 de enero son:

Chiapas: 150

Oaxaca: 143

Veracruz: 130

Guerrero: 79

Yucatán: 74

También figuran Quintana Roo, Puebla, Tabasco, Campeche y Estado de México, con cifras activas entre 12 y 43 casos.

Por acumulado histórico, Chiapas encabeza la lista nacional con 5,525 casos, seguida de Oaxaca (2,185), Veracruz (2,063) y Yucatán (1,588).

En el bloque con menor incidencia aparecen Michoacán (5), Jalisco (1), Morelos (2), Querétaro (3) y Nuevo León (3), entre otros.