México suma 118 nuevos casos de gusano barrenador del ganado; la mayoría en el sureste

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México registró un aumento de 118 casos acumulados de gusano barrenador del ganado (GBG) entre la primera y la segunda semana epidemiológica de 2026, al pasar de 13 mil 217 a 13 mil 335 casos, según reportes oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
El repunte se concentró principalmente en la región sur-sureste, donde históricamente se han reportado más contagios. Chiapas, Veracruz y Oaxaca encabezaron el incremento semanal con 84 de los nuevos casos confirmados.
Veracruz: 32 casos nuevos (total: 1,963)
Chiapas: 29 nuevos (total: 5,408)
Oaxaca: 23 nuevos (total: 2,055)
Yucatán: 13 nuevos (total: 1,537)
Estado de México: 6 nuevos (total: 7)
Campeche: 4 nuevos (total: 684)
Tabasco: 3 nuevos (total: 1,087)
Quintana Roo: 3 nuevos (total: 351)
Tamaulipas: 1 nuevo (total: 3)
Michoacán y San Luis Potosí: 1 nuevo cada uno (total: 2)
En contraste, entidades como Guerrero, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Morelos no reportaron variaciones en su acumulado.
A pesar del repunte, las autoridades federales destacaron que los casos activos se han reducido a 492, lo que representa una baja del 57 % frente al pico de 1,145 casos registrado el 10 de diciembre de 2025.
“Si bien la plaga se ha presentado en 17 entidades, el 95.7 % de los casos activos se concentran en solo nueve estados”, informó Senasica en un comunicado oficial.
Las entidades con más actividad del GBG actualmente son:
Veracruz
Oaxaca
Chiapas
Yucatán
Quintana Roo
Tabasco
Campeche
Guerrero
Puebla
Asimismo, se confirmó que Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro ya están libres de la plaga, gracias a la respuesta oportuna y la aplicación de protocolos sanitarios eficaces.
El gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) es una plaga que afecta a animales de sangre caliente, como bovinos, equinos, domésticos e incluso humanos, al depositar sus larvas en heridas abiertas, provocando graves infecciones que pueden derivar en la muerte del huésped si no se trata a tiempo.
México había sido considerado libre de la plaga desde 1991, por lo que el brote actual ha encendido alertas sanitarias nacionales e internacionales.
El Senasica informó que ha reforzado las acciones en campo, particularmente en regiones donde han surgido brotes recientes, como Tamaulipas y el norte de Veracruz. Las estrategias incluyen:
Vigilancia sanitaria intensiva
Atención directa en unidades de producción
Liberación focalizada de moscas estériles, método clave para cortar el ciclo reproductivo de la plaga
mrh