México suma 118 nuevos casos de gusano barrenador del ganado; la mayoría en el sureste

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México registró un aumento de 118 casos acumulados de gusano barrenador del ganado (GBG) entre la primera y la segunda semana epidemiológica de 2026, al pasar de 13 mil 217 a 13 mil 335 casos, según reportes oficiales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El repunte se concentró principalmente en la región sur-sureste, donde históricamente se han reportado más contagios. Chiapas, Veracruz y Oaxaca encabezaron el incremento semanal con 84 de los nuevos casos confirmados.

Casos por entidad

Veracruz : 32 casos nuevos (total: 1,963)

Chiapas : 29 nuevos (total: 5,408)

Oaxaca : 23 nuevos (total: 2,055)

Yucatán : 13 nuevos (total: 1,537)

Estado de México : 6 nuevos (total: 7)

Campeche : 4 nuevos (total: 684)

Tabasco : 3 nuevos (total: 1,087)

Quintana Roo : 3 nuevos (total: 351)

Tamaulipas : 1 nuevo (total: 3)

Michoacán y San Luis Potosí: 1 nuevo cada uno (total: 2)

En contraste, entidades como Guerrero, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Morelos no reportaron variaciones en su acumulado.

Casos activos bajan 57 % respecto a diciembre

A pesar del repunte, las autoridades federales destacaron que los casos activos se han reducido a 492, lo que representa una baja del 57 % frente al pico de 1,145 casos registrado el 10 de diciembre de 2025.

“Si bien la plaga se ha presentado en 17 entidades, el 95.7 % de los casos activos se concentran en solo nueve estados”, informó Senasica en un comunicado oficial.