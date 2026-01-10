‘México construye paz’: Celeste Ascencio respalda a Sheinbaum y rechaza injerencias en América Latina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los recientes señalamientos internacionales y el contexto de tensión diplomática en América Latina, la senadora michoacana Celeste Ascencio Ortega emitió un posicionamiento en el que reafirma la postura soberana de México y hace un llamado al respeto a la autodeterminación de los pueblos.
En un documento publicado este 10 de enero de 2026, la legisladora del partido Morena señaló que “la soberanía de nuestro país no admite ambigüedades” y reiteró que México es históricamente una nación que defiende la paz, el diálogo y el derecho internacional.
Frente a lo ocurrido recientemente en Venezuela y a las opiniones externas hacia México, Ascencio Ortega enfatizó que “México no se subordina, México dialoga. México no impone, México construye paz”. También citó al expresidente Benito Juárez al recordar que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, y sostuvo que el país debe mantenerse en una postura de cooperación y no de injerencia.
La senadora expresó su respaldo a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien afirmó que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia, sino a los pueblos que la conforman. En ese sentido, Ascencio se identificó como humanista michoacana y constructora de paz, alineando su postura con los principios de autodeterminación y diálogo internacional.
BCT