‘México construye paz’: Celeste Ascencio respalda a Sheinbaum y rechaza injerencias en América Latina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los recientes señalamientos internacionales y el contexto de tensión diplomática en América Latina, la senadora michoacana Celeste Ascencio Ortega emitió un posicionamiento en el que reafirma la postura soberana de México y hace un llamado al respeto a la autodeterminación de los pueblos.

En un documento publicado este 10 de enero de 2026, la legisladora del partido Morena señaló que “la soberanía de nuestro país no admite ambigüedades” y reiteró que México es históricamente una nación que defiende la paz, el diálogo y el derecho internacional.