Mérito y evaluación marcan la nueva etapa de la FGE

Añadió que el fortalecimiento institucional también contempla mejor equipamiento y tecnología, gracias a recientes incrementos presupuestales, con inversiones en investigación tecnológica y modernización integral del sistema de cómputo: “No debe haber pretextos para no investigar”, puntualizó.

El fiscal general fue enfático al establecer una línea clara de actuación para las áreas periciales: “Queda estrictamente prohibido solicitar cualquier tipo de recurso a la ciudadanía para trámites o servicios. La justicia debe ejercerse con legalidad, transparencia y trato humano”, advirtió.

Por su parte, la titular del Órgano Interno de Control, Alondra Godínez Navarrete, informó que en los distintos concursos participaron más de 239 aspirantes, bajo principios de transparencia, equidad y máxima publicidad, en coordinación con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consolidando un modelo de selección basado en capacidades técnicas y éticas.

Destacó que los nuevos perfiles fortalecerán la función preventiva, analítica e investigativa de la institución, con el objetivo de anticiparse al delito, desarticular estructuras criminales y construir investigaciones sólidas que deriven en imputaciones firmes, sanciones efectivas y reparación del daño a las víctimas.

Finalmente, autoridades de las distintas vicefiscalías coincidieron en que este fortalecimiento responde a una exigencia social legítima: tener una Fiscalía profesional, confiable y orientada a resultados, donde la legalidad, la ética y el compromiso con la ciudadanía sean el eje de la procuración de justicia en Michoacán.