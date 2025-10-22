Más turistas, más tradición: así será la Noche de Ánimas 2025 en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una programación que mezcla arte, tradición y cultura, el municipio de Pátzcuaro dio a conocer la cartelera oficial de la Noche de Ánimas 2025, una de las celebraciones más esperadas del estado y que tendrá lugar del 24 de octubre al 2 de noviembre.

La programación incluye conciertos, exposiciones, presentaciones artísticas, recorridos y rituales tradicionales que enaltecen las raíces purépechas y el sentir colectivo ante el Día de Muertos.

Las actividades iniciarán el viernes 24 de octubre con la inauguración de una exposición urbana en la Plaza Vasco de Quiroga y se extenderán hasta el 2 de noviembre, con presentaciones de danza, orquestas, ensambles, teatro y proyecciones de cine.

Entre los eventos destacados se encuentran:

El Festival de Altares “Uarhukua Jimbanari”

El tradicional encendido de velas en el cementerio

El Concierto Requiem por el Día de Muertos

El desfile de “Noche de Ánimas” por el Centro Histórico

Estas actividades buscan preservar el misticismo de una celebración profundamente arraigada en la cultura michoacana, que año con año atrae a miles de visitantes al corazón de la Meseta Purépecha.

La Noche de Ánimas es mucho más que una festividad: es un reencuentro simbólico con quienes ya no están, en un ambiente lleno de flores de cempasúchil, veladoras y ofrendas.