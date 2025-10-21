Más que tradición: el cempasúchil alimenta mariposas y al campo michoacano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando vemos los campos dorados y naranjas del cempasúchil en Michoacán, muchas veces pensamos únicamente en la tradición del Día de Muertos. Pero esta flor —tan ligada al altar, a las tumbas y al recuerdo de los seres queridos— desempeña también un papel clave en la naturaleza, en la economía local y en la conservación de especies migratorias.

Origen, cultura y ecología

El nombre “cempasúchil” proviene del náhuatl cempoalxóchitl o cempohualxochitl, que se traduce como “flor de veinte flores” o “muchas flores”. Pertenece a la familia de las asteráceas y al género Tagetes. México es el país con mayor diversidad de esta flor en América: se estiman más de 30 de las 58 especies de Tagetes presentes en el continente.

Más allá de su valor cultural, las autoridades ambientales han señalado que el cempasúchil coincide con la temporada de la llegada de la Mariposa Monarca, que migra hacia los bosques de Michoacán y del Estado de México. Al florecer la planta, sus pétalos y su néctar se convierten en alimento para este insecto, que a su vez cumple funciones de polinización. En ese sentido, la producción de cempasúchil no es solo un asunto ornamental, sino que contribuye a ecosistemas más amplios.

Producción en Michoacán

Según datos recientes del Gobierno del Estado de Michoacán, en 2023 se registraron 559 mil 390 manojos de cempasúchil producidos en la entidad, con una derrama económica de 19 millones 903 650 mil pesos, y un valor total estimado de 47 millones 335 mil 650 pesos.

En cuanto a superficie, se reportan alrededor de 430 hectáreas cultivadas en el estado, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) citados por la Secretaría de Agricultura de Michoacán. A nivel nacional, se habla de que la siembra abarca unas mil 900 hectáreas con más de 15 mil toneladas de producción anual para México.