Michoacán

Más familiares estarían involucrados en el caso Mújica Hernández

La FGE reiteró que el móvil del triple homicidio fue una deuda familiar
Más familiares estarían involucrados en el caso Mújica Hernández
ESPECIAL
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el caso del secuestro y homicidio de los tres integrantes de la familia Mújica Hernández, habría más involucrados; de acuerdo con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña confirmó que habría más familiares implicados.

“Algunos son familiares, otro venían con el familiar que está detenido. Hemos pedido la reserva de datos para evitar y poder lograr dar con el paradero de quienes estamos dando seguimiento a la investigación”
dijo
Carlos Torres Piña, titular de la FGE
Carlos Torres Piña, titular de la FGEVERÓNICA TORRES

Recordó que el homicidio de Víctor, Anayeli y Megan se dio por una presunta deuda familiar, la cual sería el móvil del hecho.

Es de mencionar que fue la semana pasada cuando se vinculó a proceso a Alfredo “N” por secuestro exprés agravado contra la familia Mújica Hernández.

Dos personas más se encuentran prófugas. La ampliación de la investigación se dará en un periodo de cuatro meses; la Fiscalía General del Estado ha solicitado privacidad y reserva de varios datos para no poner en riesgo a los familiares de Víctor, Anayeli y Megan.

Te puede interesar:
¿Qué es el secuestro exprés agravado? delito cometido contra la familia Mújica Hernández
Más familiares estarían involucrados en el caso Mújica Hernández

RPO

caso Mújica Hernández
familiares involucrados

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com