Más familiares estarían involucrados en el caso Mújica Hernández

Recordó que el homicidio de Víctor, Anayeli y Megan se dio por una presunta deuda familiar, la cual sería el móvil del hecho.

Es de mencionar que fue la semana pasada cuando se vinculó a proceso a Alfredo “N” por secuestro exprés agravado contra la familia Mújica Hernández.

Dos personas más se encuentran prófugas. La ampliación de la investigación se dará en un periodo de cuatro meses; la Fiscalía General del Estado ha solicitado privacidad y reserva de varios datos para no poner en riesgo a los familiares de Víctor, Anayeli y Megan.