Más dudas que certeza plantea la reforma al Poder Judicial: Colegios de Abogados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador genera más dudas que certezas y no garantiza que la impartición de justicia en México vaya a mejorar, coinciden presidentes de Colegios de Abogados en Michoacán. Por el contrario, lamentan que la experiencia acumulada por años de preparación a través de la carrera judicial se pierda.

Araceli Gutiérrez Cortés, presidenta del Colegio de Abogadas de Michoacán, y Gamaniel Esparza Verduzco, presidente del Colegio de Abogados de Michoacán, tras analizar la iniciativa de reforma al Poder judicial, que fue presentada por el presidente el pasado 5 de febrero, advierten una serie de problemas que se pueden derivar cuando entre en vigor, en caso de ser aprobada en el mes de septiembre, como lo ha adelantado Morena y sus aliados.

Si bien reconocen que cualquier poder o institución del Estado mexicano es susceptible de ser reformado, la iniciativa propuesta genera muchas inquietudes y dudas sobre su operatividad. De entrada, se desconoce qué pasará con los más de mil 600 jueces, magistrados y ministros que conforman el Poder Judicial federal, ya que la iniciativa solo establece que “concluirán su encargo en la misma fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para la renovación de los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación”.

Tampoco hay claridad, dicen, sobre la forma en que llevarían a cabo las campañas de las y los aspirantes a ocupar un cargo en el Poder Judicial para finalmente ser sometidos a un proceso de elección, a través de un órgano que todavía no ha sido creado como es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).

Aunque la iniciativa, presentada justamente en el aniversario de la Constitución de 1917, establece que la “reforma no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que la fortalece de la legitimidad emanada del poder popular”, ambos juristas coinciden que no existe ningún dato fehaciente que sustente este argumento y sí, por el contrario, puede generar presiones en los juzgadores cuando se trate de casos cuyas resoluciones puedan resultar impopulares.

“Me parece que lo preocupante en caso de que esto pudiera irse a elección por voto popular permite pensar que aún y cuando en las reformas se plantea que no puede haber intervención por los partidos políticos, que no puede haber financiamiento público o privado, que estas campañas que duran 60 días tienen que hacerse a través de un mecanismo de radio y televisión otorgado por el propio Estado, sí se abre la puerta de que entren algunos poderes fácticos, desde partidos políticos, desde empresarios, desde la propia delincuencia que puede ser uy atractivo para ellos el poder meter mano en un proceso de selección, aún tratándose de voto popular, a personas que se encargan de impartir justicia y el riesgo que se genera al no poder garantizar que sean personas que efectivamente tengan la experiencia o la trayectoria para garantizar un conocimiento técnico y sobre todo una imparcialidad en la impartición de justicia”, expresó Gutiérrez Cortés.