¡Más de mil espacios laborales serán libres de acoso en Michoacán!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán avanza hacia la consolidación de centros de trabajo donde puedan desempeñarse las actividades diarias sin miedo, sin condicionamientos y sin violencia hacia las mujeres, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al participar en la firma de un convenio de colaboración con los titulares de los poderes Legislativo y Judicial para certificar a más de mil espacios laborales como sitios libres de acoso y hostigamiento —en beneficio de alrededor de 5 mil niñas, niños y mujeres—, el mandatario afirmó que se trata de un acto de justicia laboral y de género.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, Ramírez Bedolla señaló que, con esta estrategia, los centros de trabajo se comprometen a capacitar en materia de género al 80 por ciento de su personal, establecer lineamientos claros y acciones afirmativas para construir entornos donde prevalezca el respeto, la igualdad y la seguridad.