Más de mil 780 máquinas impulsan la obra pública en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En todo el territorio estatal se encuentran más de mil 780 máquinas pesadas trabajando todos los días en las más de 600 obras de infraestructura que Michoacán construye, así como mil 150 vehículos utilitarios, indicó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

El titular de la SCOP detalló que la obra pública genera actualmente cerca de 21 mil 429 empleos directos e indirectos, consolidando al sector de la construcción como uno de los pilares más importantes para la generación de desarrollo económico en la entidad.