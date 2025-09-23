Más de mil 600 pacientes han comenzado tratamiento contra el cáncer en 2025: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va de 2025, el Instituto Michoacano de Oncología, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha abierto mil 661 expedientes nuevos para pacientes que inician su tratamiento contra el cáncer.

Estos pacientes se beneficiarán directamente del PET Scan y un nuevo acelerador lineal, integrados recientemente para incrementar la capacidad de atención del instituto en más del 150 por ciento, pasando de 80 a 200 sesiones diarias de tratamiento.

La institución, cuenta con la acreditación para atender de manera gratuita ocho de las patologías cancerígenas más comunes como son cáncer de mama, cervicouterino, ovario (epitelial y germinal), próstata, testículo, endometrio, colon y recto, lo que lo hace un centro de referencia a nivel regional en la atención oncológica.