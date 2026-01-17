Más de 827 mil alumnos se beneficiarán con las Becas para el Bienestar en Michoacán: SEP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán llegará a los 827 mil beneficiarios con las Becas para el Bienestar, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

En conferencia de prensa, refirió que Michoacán tiene recursos adicionales por la nueva beca Gertrudis Bocanegra que apoyará a las y los estudiantes en materia de transporte, aunado a la ampliación de la beca Rita Cetina a nivel básico en primaria con la entrega de un recurso para útiles y uniformes.

Hoy son 5 las becas que hay en Michoacán, la Rita Cetina en su nivel primaria para útiles y uniformes y en secundaria, además de la a Benito Juárez para nivel media superior, también la de Jóvenes Construyendo el Futuro a nivel superior de educación y, en el mismo nivel, la Gertrudis Bocanegra.

Con una inversión de 6 mil millones de pesos, Delgado Carrillo enfatizó que estás acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dónde el enfoque sea impulsar la educación en las infancias, adolescencias y juventudes.

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, dio a conocer el balance de los apoyos que hay en Michoacán con las 5 becas.

En Rita Cetina, anunció que serán 5 mil 038 escuelas primarias las que se beneficiarán por primera vez con un monto de 2 mil 500 para útiles y uniformes; las asambleas informáticas, dijo, arrancarán en febrero próximo y será para apoyar a las y los alumnos desde primero a sexto de primaria. Se beneficiarán 305 mil 326 niños y se tendrá una inversión de 763.3 millones de pesos.

Para la beca Rita Cetina, nivel secundaria, hay un apoyo de 1900 pesos por alumno y, si en los hogares hay más de dos, se da un apoyo extra de 700 pesos por integrante nuevo.

Son 327 mil 658 los beneficiarios y en febrero próximo se darán las nuevas tarjetas con un retroactivo de los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre del año pasado y lo correspondiente a enero-febrero de este año. Son mil 900 bimestrales.

En Benito Juárez, señaló, son 133 mil 368 los beneficiados de nivel media superior y, de nivel superior con Jóvenes Construyendo el Futuro son 17 mil 035 los beneficiarios.