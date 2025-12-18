Más de 800 cámaras de solapa blindarán actuar de la policía en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el firme objetivo de garantizar una labor policial íntegra y transparente, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adquirió más de 800 cámaras de solapa o bodycams, las cuales serán utilizadas por los elementos operativos de la corporación para fortalecer la confianza ciudadana.

Estas cámaras corporales están diseñadas para el uso rudo en las labores operativas, en condiciones de lluvia, polvo, calor y movilizaciones nocturnas; y a su vez pueden grabar en alta definición hasta 12 horas continuas.

De igual forma cuentan con un sistema de geolocalización en tiempo real y con conexión directa al C5 Michoacán, esto a fin de garantizar el buen ejercicio de los trabajos de los agentes policiales y atender emergencias de manera inmediata.