Más de 80 mil peces liberados en el lago de Pátzcuaro como parte del plan de conservación: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la suma de 80 mil 700 peces blancos y acúmaras sembrados durante el año, continúan los trabajos de preservación del lago de Pátzcuaro, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Destacó que, el plan integral de conservación de este emblemático cuerpo de agua contempla una serie de acciones, como la protección de la fauna, por ello, a través de la Comisión de Pesca del estado, en total han sido liberados 40 mil 700 peces blancos y 40 mil acúmaras en 2025.